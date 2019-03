Celebra 35 años de carrera con vinilos

Ciudad de México

Casi dos años después de la muerte de Chris Cornell, la banda Soundgarden ha anunciado que celebrará en 2019 sus 35 años de carrera.

La agrupación, que hace unas semanas participó en un gran tributo a Cornell en Los Angeles, dio a conocer esto a través de una imagen en redes sociales, acompañada del hashtag #Soundgarden35.

De acuerdo con diversas fuentes, la idea del grupo es publicar varios vinilos especiales de edición limitada y en diferentes colores de: Louder Than Love (1989), Badmotorfinger (1991), Superunknown (1994), Down on the Upside (1996) y King Animal (2012).

Quienes adquieran el paquete completo obtendrán una litografía autografiada por Josh Graham, quien ha fungido como director creativo de Soundgarden.