Celebra 22 años de carrera artística

Río Bravo, Tam.

En una noche de gala y grandes emociones se convirtió la celebración del 22 Aniversario de Carrera Artística de la Lic. Flor Villalobos, la cual se llevó a cabo en conocido salón social, en donde se reunieron artistas locales para disfrutar de tal evento, quienes fueron recibidos en alfombra roja, contando con la participación especial de Laura Leticia Escalón Martínez, la niña María Fernanda y la escritora Rosalva López López "Peregrina de Amor", en la conducción Mauricio Martínez "Mau" y amenizando el evento el DJ. Omar Rodríguez "El Potro".

Al respecto Flor Villalobos comentó:

"Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por la oportunidad de estar celebrando 22 años de mi carrera artística, me han dado tanto años de felicidad, alegrías, tristezas, lagrimas, los que somos artistas sabemos que esta carrera no es fácil porque existen muchas trabas pero esa adrenalina de saber que puedes lograr tus sueños, cuando los logras es una satisfacción que no se puede describir. La vida da muchas vueltas y no te imaginas donde vas a estar más adelante, le doy gracias a Río Bravo Tamaulipas, porque me ha enseñado a ser una guerrera, porque me ha dado la oportunidad de demostrar de lo que estoy hecha, no ha sido fácil, pero cuando no son las cosas fáciles, se disfrutan más", Dijo emocionada.