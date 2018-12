CEE aprueba renuncia de candidatos

La Comisión Estatal Electoral aprobó hoy las renuncias de las candidaturas a la Alcaldía de Monterrey de Adalberto Madero, Ana Villalpando e Iván Garza.



Los candidatos del Partido Verde, PRD y Movimiento Ciudadano, respectivamente decidieron no participar en la elección extraordinaria de mañana.



Garza, quien manifestó su apoyo al candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú, presentó el escrito hoy.



Madero lo entregó el 19 de diciembre y Villalpando el 21.



El ex Alcalde de Monterrey decidió no participar y en cambio, apoyar al candidato del Partido del Trabajo, Patricio Zambrano; la del PRD se sumó al priista Adrián de la Garza.



Si alguno de ellos recibe un voto mañana, éstos contarán para el efecto de las prerrogativas que reciben los partidos que los postuló.



"Si en la boleta solo se realiza una marca en el cuadro que contiene una de las candidaturas canceladas, el voto contará para el partido que la postuló, con el fin de que los sufragios que obtenga, sean considerados para la asignación de sus prerrogativas y del porcentaje de votación mínimo necesario", informó el órgano electoral.



"Y el voto será nulo, si en la boleta se marca una de las candidaturas canceladas y, además, se marca el recuadro de una candidatura legalmente registrada".



En sesión, también se aprobó un cambio en la planilla del PT.



Se avaló la renuncia de José Luis Dueñas como candidato a regidor y se sustituyó por Bernardo Manuel Aguilar Montiel.