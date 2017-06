CEDH emite recomendaciones por abuso de autoridad

Sofía Velasco, titular de la CEDH, informó sobre las recomendaciones 11/2017, 12/2017 y 13/2017 que se desprenden de indagatorias hechas por su personal y basadas en denuncias formales.

La CEDH pidió al Registro Civil no interpretar de manera literal el contenido del Artículo 147 del Código Civil de Nuevo León porque al hacerlo impidió el matrimonio entre dos hombres.



"Puedo entender que haya una cuestión de legalidad y que atiendan lo que señala literalmente el Artículo 147 del Código Civil, sin embargo tampoco podemos obviar que existe el principio pro persona", dijo.



"Éste es un llamado a que no hagan la interpretación literal del Artículo y con ello violen los derechos de las personas que solicitan un matrimonio entre personas del mismo sexo".



Aunque no detalló sobre el caso, explicó que recomendaron al Registro Civil capacitar a su personal en la materia, iniciar procedimientos administrativos y un proceso de adecuación para el Código Civil y la Constitución mediante un trabajo Legislativo para evitar más transgresiones.



También la CEDH pidió al Municipio de Terán iniciar un proceso de capacitación a sus policías para el trato de migrantes en estado de irregularidad.



Esto, luego de que tras la detención de 12 migrantes hondureños surgiera en los testimonios información sobre uso desmedido de la fuerza.



Los afectados reclamaron que los policías municipales dispararon al vehículo en el que viajaban sólo porque no se detuvo en un retén de vigilancia.



La CEDH señaló que cinco personas resultaron con heridas leves producto de la acción policial.



El tercer caso por el que emitió recomendación fue el de una víctima de tortura que en 2013 fue privada ilegalmente de la libertad por Agentes Ministeriales en Cadereyta.



Según el denunciante, los agentes lo llevaron sin motivo a un terreno baldío para amenazarlo, y posteriormente a una bodega donde le pidieron dinero a cambio de no involucrarlo en hechos delictivos con pruebas falsas.



Y aunque los hechos se denunciaron hasta 2016, al tratarse de un delito grave se inició la indagatoria que culminó en esta recomendación, explicó Velasco.



La solicitud de la CEDH en este caso es iniciar un proceso penal y administrativo contra los responsables y una reparación del daño por la tortura psicológica del denunciante.