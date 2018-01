Cederá AMLO predios de NAIM al Ejército

Afirmó que la cesión de los predios a la institución armada será una "compensación" por la superficie que el Gobierno tomaría de la Base Aérea Militar de Santa Lucía para edificar el proyecto aeroportuario alterno del morenista.

El abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por Morena-PES-PT, abundó que otra parte del predio del NAIM será destinada a la construcción de oficinas públicas de tamaño medio que no propicien el hundimiento del suelo lacustre del Lago de Texcoco.



"Ese espacio podría utilizarse para hacer edificaciones no muy altas por los problemas de hundimiento, pero sí se podrían hacer edificaciones ligeras para oficinas publicas", planteó tras un acto de precampaña en Veracruz.



"Ahí podría también entregarse un área importante al Ejército, en compensación por las 3 mil hectáreas que entregarían de Santa Lucía".



En entrevista con medios, López Obrador detalló que su plan alterno implica que que el Ejército conserve la pista actualmente existente en la Base Aérea y se construyan otras dos, destinadas a vuelos internacionales y de carga.



Aseguró que ello resolvería el problema de la saturación que hoy afecta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mismo que no dejaría de funcionar.



Su propuesta, subrayó, reportaría un ahorro al erario de 200 mil millones de pesos en comparación con el NAIM.



"Están haciendo esa obra porque es un barril sin fondo y se está encubriendo la corrupción", acusó.



"Se puede resolver pronto el problema de la saturación del actual aeropuerto sin ese gasto oneroso, ese tremendo gasto que están haciendo en la construcción del nuevo aeropuerto".



El aspirante presidencial denunció que, en aras de rellenar el terreno lacustre para evitar hundimientos, se están destruyendo los cerros circundantes del Lago de Texcoco, con la pérdida ecológica que ello significa.



Pese a esos esfuerzos, sostuvo, académicos de la UNAM han pronosticado que el NAIM registrará hundimientos del suelo de hasta 1 metro al año.