CDMX no permitirá patrullaje del Ejército

El gobierno de la Ciudad de México no permitirá el patrullaje del Ejército en las calles, pero sí permitirá labores de inteligencia.



En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, precisó que las funciones de patrullaje y de vigilancia corresponden al ámbito local; y comentó que a diario se despliega un estado de fuerza de 48 mil elementos para resguardar la seguridad de la ciudadanía.



"Estamos claros que en esta ciudad, al igual que en todo el país, hay delitos locales que nos corresponde a nosotros a través de nuestras fuerzas policiales y de investigación, y hay delitos federales, donde convergen el Ejército, la Marina y la PGR, la coordinación es permanente y es constante.



"En el tema de lo que son investigaciones y acciones coordinadas, seguiremos haciéndolo. A lo que me refiero es que no supongan que no existe comunicación, ni acción conjunta con las instancias federales. Tenemos una perfecta coordinación, respetamos, y vamos a seguir trabajando de manera conjunta con estas tres instancias".



Este viernes EL UNIVERSAL publicó que tres cárteles, el de la Unión de Tepito, Los Rodolfos y el de Tláhuac, se disputan la venta de droga en la Ciudad de México.