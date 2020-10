CDMX no cambia a semáforo epidemiológico amarillo y se mantiene en naranja

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, informó que por décimo sexta semana, el semáforo epidemiológico en la capital se mantiene en naranja, ante la pandemia por coronavirus.

Explicó que se ha registrado una reducción en las hospitalizaciones, pero aún no hay condiciones para pasar al semáforo amarillo.

#EnVivo ?? No bajemos la guardia. Sigue siendo tiempo de protegerte y proteger a los demás. No contagiar y no contagiarse. Usa cubrebocas.https://t.co/IGL6pi5PF0