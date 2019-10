CDMX: Afirman que no hubo detenidos en marcha

Cd. de México.- No hubo detenidos durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, señaló en entrevista el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Félix Arturo Medina Padilla.

"Nosotros no tenemos ningún detenido, ni en juzgados cívicos ni en el Ministerio Público de la ciudad, el informe que me dan a mí es que no hay ningún detenido", recalcó.

Tras la movilización, el funcionario dijo que más tarde el Gobierno de la Ciudad de México dará un balance oficial de la movilización, en la que hubo actos vandálicos y varios heridos a pesar del operativo especial.