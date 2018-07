CBS abre una investigación a su presidente por acoso sexual

Washington, Estados Unidos

Les Moonves, presidente y director ejecutivo de la cadena CBS, está en problemas. Seis mujeres que han tenido un trato profesional con el gigante de la televisión estadounidense lo acusan de presunto acoso sexual en un período de dos décadas, según una investigación de la revista The New Yorker.

Cuatro de ellas describen haber sido besadas o tocadas sin su consentimiento. Tras conocer la publicación, la junta directiva independiente de CBS se comprometió a investigar los hechos y adoptar posibles consecuencias contra uno de los ejecutivos corporativos mejor pagados del mundo.

COMUNICADO NO LO MENCIONA

El comunicado que publicó la CBS hace referencia al artículo de The New Yorker, pero no menciona a Moonves.

"Los directores independientes de CBS se comprometen a investigar cualquier queja por violación de las normas internas de la compañía sobre el tema. Tras la conclusión de esa investigación, que involucra acusaciones denunciadas recientemente que datan de varias décadas, la junta se compromete a revisar los hallazgos y a tomar las medidas apropiadas", reza la declaración.

El periodista Ronan Farrow, ganador de un premio Pulitzer por su reportaje sobre los abusos sexuales cometidos por el productor Harvey Weinstein, es el responsable de la investigación sobre Moonves.

En el texto resalta el importante papel que Moonves ha tenido en el movimiento #MeToo nacido en Hollywood. En diciembre ayudó a fundar una comisión para la eliminación del acoso sexual y la promoción de la igualdad en el lugar de trabajo presidida por Anita Hill.

"Es un momento decisivo", dijo el ejecutivo en una conferencia en noviembre. "Creo que es importante que la cultura de una empresa no lo permita y eso es lo que es de gran alcance. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Hay muchas cosas que no sabíamos", versa.

BAJO AMENAZAS

Dos de las presuntas víctimas citadas en el artículo aseguran que Moonves las intimidó físicamente o amenazó con descarrilar sus carreras. Varias vieron repercusiones negativas en su carrera profesional una vez que rechazaron las intenciones del ejecutivo.

"Todas las mujeres dijeron que aún les daba miedo hablar por si Moonves tomaba represalias, quien es conocido en la industria por su habilidad para hacer o romper carreras". señala el texto. Y el periodista agrega: "30 empleados actuales y anteriores de CBS me dijeron que ese comportamiento se extendía desde Moonves a altas esferas de la empresa, incluidos CBS News y 60 Minutes, uno de los programas más preciados de la cadena".

SE SUMA A OTROS CASOS

El mercado reaccionó rápidamente ante el adelanto de las acusaciones en contra del exactor de 68 años. Las acciones de la compañía cayeron casi un 7% tras conocerse la noticia. La carrera de Moonves en la cadena de televisión ha estado exenta de tropiezos: se unió a CBS en 1995, fue ascendido a director en 2004 y el año pasado, según documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores, ganó casi 70 millones de dólares.

El presunto caso de Moonves se suma a la lista de las grandes figuras televisivas que han sido denunciadas tras el surgimiento del movimiento social #MeToo contra los abusos sexuales.

Este no es el primer caso en que una figura de peso de la CBS se ve envuelta en denuncias por acoso. En noviembre del año pasado la cadena suspendió a su veterano periodista Charlie Rose, de 75 años. La decisión vino después de un artículo de The Washington Post que recogió el testimonio de ocho mujeres que acusaban a Rose de haberse sobrepasado con ellas.

A los pocos días de conocerse el caso del presentador de CBS, la NBC despidió a Matt Lauer, uno de sus reporteros estrellas y presentador del programa matinal Today. Lauer fue acusado por una de sus colegas de haber tenido un "comportamiento sexual inadecuado" en el trabajo. Enseguida, el medio Variety publicó varios testimonios de mujeres. Lauer reconoció que había "suficiente verdad" en las denuncias de tres de sus víctimas.