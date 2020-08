Cazatalentos mañana en Reynosa

En una entrevista vía Facebook, el reconocido actor reynosense Juan Ríos habló del Laboratorio de artes escénicas llamado "Creer para crear", que llega a Reynosa los días 27 y 28 de agosto, cuando se entreviste con jóvenes de esta frontera que tengan algo que aportar.

EL PROYECTO

Respecto a este proyecto Ríos, explicó: "Laboratorio de artes escénicas llamado "Creer para crear", tiene como objetivo acercar a los jóvenes reynosenses al arte dramático, a las expresiones artísticas, desde diversos ángulos, haciendo comedia, stand up, bailando, cantar, dirigir o incluso escribir, ya que la idea es activar a la juventud y potencializar su talento y creación artística en medio de este confinamiento que se ha extendido tanto; para que a través del arte tomemos conciencia social y sentido de comunidad, además voy a hacer un documental al respecto, registrando todas las entrevistas".

Así mismo este actor reynosense agregó: "Posteriormente la idea es convertirlo en un taller, que fue la idea que originalmente me propusieron, pero como no podemos hacer actividades de contacto, ni reuniones donde estén presentes muchas personas, entonces voy a entrevistarlos uno por uno, en el Hotel Altavista, que es uno de los patrocinadores, este es un evento organizado por el sitio oficial de Facebook Al Chile, a cargo de Joselo Sáenz Walle, por que queremos acercar a los talentos de Reynosa y del Valle de Texas a la creación y no más a la destrucción".

LA CITA

Este evento esta programado para realizarse el jueves 27 y viernes 28 de agosto de 16:00 a 19:00 horas, el El Hotel Altavista ubicado en Blvd. Hidalgo, frente a Valle Alto; sobre las entrevistas Juan Ríos dijo: " Ahí vamos a recibir a la gente que tenga algo que aportar, se les dará un monólogo, una canción según sea su talento para expresar y vamos a trabajar sobre sus propias posibilidades".

Para mayores informes vayan a la Cuenta Oficial de Al Chile en Facebook o Instagram.

EN CINE

Acutualmente Juan Ríos, acaba de estrenar junto a Fernanda Castillo e Iván Arana la cinta mexicana de suspenso dirigida por Agustín Tapia "Cuidado con lo que deseas" que se estrenó en varias ciudades de la República como parte del regreso a los cines después del confinamiento.

Esta nueva película del reynosense ya fue vista en Ciudad de México, Baja California, Campeche, Chiapas y Coahuila y al respecto dijo: "Cuidado con lo que Deseas", es una película de terror con la que regresamos al entretenimiento cinematográfico y aún con los cines al 30% me da gusto que se reactive está área del entretenimiento".

CINTAS, SERIES Y LIBROS

Pero este actor no se detiene, a la par tiene muchos planes en puerta y explicó: "Estoy desarrollando un par de proyectos literarios, guiones de cine y series. Y conformando un equipo para filmar en enero una comedia. Cómo director espero retomar "Solo quiero hacerte feliz", como actor volver al escenario con "Los Chicos de la Banda" , puesta en escena que cuando empezó el confinamiento estábamos en una temporada muy exitosa".