¡CAYÓ LA PRIMERA!

Continúa la cosecha de medallas en el atletismo para Tamaulipas dentro de la Olimpiada Nacional 2018, en donde la reynosense Zennia Michelle González, subió al podio par colgarse el metal de bronce en el salto de longitud. La competencia estuvo muy dura y su mejor marca fue de 5.32 metros para amarrar el tercer lugar nacional en la categoría Infantil Mayor (14-15 años).

Fue una buena presentación pero la seleccionada tamaulipeca no quedó del todo satisfecha.

"Pues me siento feliz por estar entre las mejores 3 del país, aunque el lugar que obtuve no era lo que me había planteado como objetivo y la marca tampoco", expresó vía telefónica desde Querétaro, sede del atletismo en la ON 2018.

El objetivo de Zennia es lograr una medalla de oro y este martes tendrá una segunda oportunidad, esto cuando participe a temprana hora en la prueba de salto de altura.

"Mañana (hoy) voy a esforzarme lo más que pueda y tratar de mejorar mi marca y luchar por un mejor lugar en el podio, porque aunque ya tengo una medalla de bronce, no puedo conformarme, tengo que ir por más", afirmó.

Este lunes cinco atletas tamaulipecos más lograron subir al podio, un oro y cuatro medallas de bronce su suman a la cuenta de medallas para el estado.

Tamaulipas logró medalla de oro en el relevo 4x100 Sub-16 con Ramón Caballero Rivera y Luis Raúl Pacheco Cisneros originarios de Ciudad Madero, Alexis Abraham Álvarez Salazar y Juan Pablo del Castillo Anguiano de Tampico.

La cosecha de preseas siguió con Jesus Maldonado, quien logró la medalla de bronce con una marca de 46.57 en la prueba de lanzamiento de disco en la categoría juvenil menor.

El segundo bronce lo obtuvo el matamorense Carlos Mizraim Garcia Robles en salto de altura. Además se logró la medalla de bronce en relevos 4x100 femenil Sub 18 con Verónica Yancort Garibaldi de Tampico, Diana Julia Hernández Pérez de Nuevo Laredo, Jennifer Joana Placencia Rodriguez de Ciudad Victoria y Mabel Ángulo Rodríguez de Ciudad Madero.

Para cerrar la jornada de este día, Verónica Yancort Garibaldi de Tampico, logró la presea de bronce en salto de longitud juvenil menor.