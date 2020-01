Cayó PIB 0.1% en 2019; peor desempeño en 10 años

Cd. de México.

"Año cero". Eso fue 2019 para la economía mexicana: el Producto Interno Bruto (PIB) del País se redujo 0.1 por ciento frente al de 2018 con cifras desestacionalizadas, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La economía de México se contrajo ligeramente el año pasado, por primera vez desde un desplome registrado en 2009. Entre 2010 y 2018, el PIB cerró con tasas en terreno positivo. Sólo en el cuarto trimestre del año pasado, el PIB registró una caída de 0.3 por ciento a tasa interanual y no presentó variación en términos reales frente al trimestre previo con cifras ajustadas por estacionalidad, según el Inegi. En su comparación anual, con series desestacionalizadas, el PIB de las actividades secundarias descendió 1.5 po ciento, en tanto que el de las primarias avanzó 1.9 por ciento y el de las terciarias 0.1 por ciento. Por componentes, en el trimestre octubre-diciembre, las actividades secundarias disminuyeron uno por ciento y las actividades primarias 0.9 por ciento frente al trimestre precedente, mientras que las terciarias aumentaron 0.3 por ciento. Los datos podrían llevar al Banco de México (Banxico) a seguir recortando la tasa de interés de referencia, actualmente en 7.25 por ciento, luego de cuatro bajas consecutivas en 2019, de 25 puntos base cada una.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó esta semana que la economía de América Latina, incluida la mexicana, se estancó el año pasado debido a factores estructurales y cíclicos relacionados, en parte, con la escasez de inversión. "La incertidumbre acerca del rumbo de las reformas y las políticas económicas en Brasil y México probablemente contribuyó a la desaceleración del crecimiento del PIB real", señaló en un informe.

El FMI proyecta una recuperación en el crecimiento de México de uno por ciento en 2020 conforme se normalicen las condiciones, lo que incluye la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Barclays Capital, por su parte, prevé una recuperación ligera durante 2020, donde los catalizadores internos para el crecimiento nacional podrían no existir. La semana pasada, la correduría bajó su previsión de crecimiento para este año de 1.4 a 0.6 por ciento. Barclays señaló que sus pronósticos incorporan la continua debilidad de la actividad económica debido a los bajos niveles de la inversión pública y el deterioro en la confianza del sector privado. La firma señaló que la demanda interna luce para seguir débil, aunque se espera una recuperación en la externa, la cual sería impulsada por el sector manufacturero. Grupo Financiero Ve por Más (Bx+) coincide en que la economía mexicana vería un rebote limitado en 2020, gracias a una "disipación parcial" de algunos factores de incertidumbre, como el T-MEC, así como una mejor ejecución del gasto público. Entre los riesgos en contra, Bx+ subraya un aumento en los niveles de inseguridad pública en el País y una posible desaceleración de las exportaciones, que van sobre todo a Estados Unidos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido desde su campaña electoral poner a crecer a la economía a un ritmo de 4.0 por ciento anual, pero a medida que transcurrió su primer año de mandato en 2019 ajustó la cifra de ese año a 2 por ciento y desestimó las rebajas de pronósticos de multilaterales y agencias calificadoras. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo ayer que lamenta el estancamiento de la economía mexicana en 2019, motivada por la escasa inversión nacional y la incertidumbre, pero pronosticó un 2020 con mejor desempeño. "En este 2020, el crecimiento económico regresará al País. Esperamos un crecimiento positivo, no espectacular, pero positivo", comentó en conferencia. "Es ocioso, totalmente ocioso, discutir si esto es menos 0.1 por ciento, menos 0.2 por ciento o un poquito arriba de cero. Lo importante es que no hemos crecido y que eso afecta definitivamente porque no mejora la vida de los mexicanos", indicó. Las estimaciones oportunas proporcionadas este jueves por el Inegi son revisadas y serán publicadas nuevamente el próximo 25 de febrero.