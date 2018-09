Cavill se une a 'The Witcher'

Henry Cavill protagonizará el programa de Netflix The Witcher, basado en los cuentos y las novelas de Andrzej Sapkowski.

El británico dará vida a Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que emprende en una expedición junto con una hechicera y una princesa.

La serie constará de ocho capítulos, cuatro de ellos dirigidos por Alik Sakharov. No se ha dado a conocer la fecha de estreno.



De acuerdo con The Hollywood Reporter, éste será el primer proyecto en televisión de Cavill desde The Tudors, programa en el que interpretó a Charles Brandon, Duque de Suffolk y que concluyó transmisiones en 2010.



La franquicia de The Witcher comenzó en la década de los 80 con varios cuentos y luego una serie de novelas. Las historias ya han sido adaptadas a cómics,