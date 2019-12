Cavallini, de no firmar con Cruz Azul a jugar en la MLS

CIUDAD DE MÉXICO.

En diversas ocasiones, Ricardo Peláez, en ese entonces director deportivo cementero, intentó fichar al canadiense del Puebla para reforzar a La Máquina, pero el club siempre dio largas. Hoy, se concretó su contratación con los Whitecaps de Vancouver de la MLS.

El atacante dejó a La Franja, después de 81 partidos, 28 goles, ocho asistencias y cinco tarjetas rojas. Su destino está en su país y en el futbol estadounidense.

Cavallini despreció al Cruz Azul, que no encontraba un delantero y que obligó la contratación de último momento de Bryan Angulo, quien hoy se encuentra en la lista de transferibles cementeros.

"Un día me llamó mi agente, me dijo que todo estaba de acuerdo entre Puebla y Cruz Azul. Iba a hablar con Peláez o alguien del club. Me pidieron una oferta por escrito a mi representante, le mandó los números exactos", comentó el canadiense hace unos meses a una televisora.

"Pasaron dos semanas, nadie me contactó de Cruz Azul. Nunca mandaron una oferta formal a Puebla. Fue algo raro".