Cautiva Ed Sheeran en el Palacio de los Deportes

Cd. de México.- Con sencillez y toda la energía, Ed Sheeran salió al escenario del Palacio de los Deportes donde comenzó su fiesta por primera vez frente a los 21 mil 678 mexicanos, cifra según organizadores, que llenaron el recinto.



Los aplausos y gritos no se hicieron esperar al ver la cabellera roja del británico que inició cantando "Castle On The Hills" junto a su fiel amiga: su guitarra.



"¡Buenas noches, México! Gracias por estar aquí. Cantaré canciones que espero conozcan y si no, servirá para que las conozcan", dijo al comenzar el espectáculo.



El piso del recinto retumbaba al escuchar los temas "The A Team" y "Dive".



La fiesta continúa y para contagiarse de energía, el anfitrión pidió a los presentes que extendieran su mano hacia él al interpretar "Bloodstream" con cuatro pantallas a su espalda.



El intérprete aún tiene mucho más por dar y planea dejar en claro el amor que le tiene al País, a través de su permanente sonrisa hacia los asistentes.