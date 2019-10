Cautiva el mañana de reynosa

Grata sorpresa causo´ el Grupo de teatro infantil y juvenil del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes bajo la direc- cio´n de la maestra Martha Val- divia en Domingos al Teatro en el Auditorio del Centro de Ar- tes del IRCA, en donde se dieron cinta decenas de personas para aplaudir los talentos locales.

La puesta en escena "Iremos Juntos" una adaptacio´n de la obra Grease los chicos demos- traron el resultado de su dedi- cacio´n y talento pues no so´lo actuaron para asombro de los asistentes tambie´n bailaron y cantaron en vivo, dieron lo me- jor de si´ y el pu´blico aprecio el trabajo que en conjunto resul- to´ ser una propuesta para moti- var a la amistad y la inclusio´n. El elemento sorpresa fue la apari- cio´n de Brenda Castillo en el es- cenario que interpreto´ como so- lista la cancio´n "irremediable- mente fiel a ti".

El grupo de teatro infantil y juvenil tiene abiertas las pues- tas para nin~os y adolescentes que tengan la inquietud de ac- tuar y formar parte de sus fi- las. Para pequen~itos desde 6 a 11 an~os pueden asistir los lunes y mie´rcoles de 15:00 a 17:00 horas, los nin~os de 12 a 16 an~os pueden asistir los domingos de 17:00 a 20:00 horas en las insta- laciones del IRCA.