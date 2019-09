Cautiva el espacio

Toronto, Canadá

Curiosidad total le provocó a Natalie Portman la temática de su película Lucy in the Sky, y le seguirá provocando lo que hay fuera de este planeta.

En el marco del estreno del largometraje en Festival de Toronto que coestelariza con Jon Hamm y Dan Stevens, la estrella destacó por qué le gustó personificar a una astronauta que regresa a la Tierra con la perspectiva totalmente cambiada.

DISFRUTA SU PERSONAJE

"Creo que siempre genera curiosidad lo que sucede ahí afuera, por eso vemos películas, leemos sobre el tema se han hecho cuentos, obras, tratados y hay científicos.

"Admiro profundamente a quien tiene el valor y la preparación para hacerlo, para ser astronauta. Me provoca curiosidad, sí, pero pues no sé si algún día vayamos a otro planeta", acotó Portman.

La ganadora del Óscar afirmó que le gustó el resultado de Lucy in the Sky.

"Me gusta la diversidad de temas y contextos en el cine, creo que como espectadora eso me enriquece. ¿Cómo lo sabemos? Cuando hay debates alrededor de una película y esta lo generara.

HUMANA Y TIERNA

"Mi personaje se cuestiona todo al respecto, su misión, cómo encaja en la vida de familia, etcétera. Entonces creo que hay una simbología muy humana y tierna en todo esto".

Actualmente trabaja en el rodaje de la teleserie What If? y se prepara para su personaje de Jane Foster en Thor: Love and Thunder, que se estrena en el 2021.

Pale Blue Dot es una película de ciencia ficción que cuenta la historia de una astronauta que regresa a la Tierra. Una vez de vuelta en su hogar, se da cuenta de que todo le resulta más extraño, como si hubiera perdido la percepción de la realidad.