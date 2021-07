Causó ´apagón´ red débil; afectó a 10.3 millones: dictamen de CFE

México tiene una red eléctrica de transmisión frágil, débil, que puede volver a presentar disturbios o apagones, reconocieron expertos que realizaron una investigación para encontrar las causas del apagón que afectó a la cuarta parte de la población nacional, desde Sonora hasta Quintana Roo.

En la presentación del documento técnico para conocer las causas del corte eléctrico, se explicó que además de la fragilidad de la red se debió al incendio de un pastizal y al mal manejo de una subestación privada enclavada en el estado de Tamaulipas.

Al entregar los resultados de dicha investigación a la secretaría de Energía, Rocío Nahle y el director de CFE, Manuel Bartlett, en base a los informes que les entregó la propia empresa eléctrica estatal, reconocieron que el incendio que provocó el apagón desnudó fallas atribuibles a la propia CFE que también contribuyeron a dejar sin energía eléctrica a varias entidades.

Ricardo Mota Palomino, experto en el área de operación y planeación de sistemas eléctricos, encargado de presentar los resultados de la investigación argumentó que detectaron cuatro hallazgos relevantes entre los que se encuentran fallas atribuibles a la propia CFE:

"La operación de las protecciones no fue tan buena, no debieron desconectarse las líneas porque no tenían falla, sin embargo, nos encontramos con que las líneas de fibra óptica que van sobre la línea de transmisión y que sirven para transmitir señales de control y protección de las subestaciones están interrumpidas en una longitud de 10 kilómetros cuando las líneas miden alrededor de 150 -por pleito con ejidatarios- que no permiten a técnicos de CFE hacer la reposición del cable y eso produjo lentitud en la respuesta de la operación de protección de las líneas".

Además, agregó, "nos encontramos que los registros de disturbios que son los encargados de darnos información (porque son muy rápidos) de lo que sucedió, desde el punto de vista de las variables eléctricas, "estaban fuera de servicio" tanto en Monterrey como en Tamaulipas, principalmente, que es la primera línea que falló.

El dictamen independiente de la CFE determinó varios factores que provocaron el apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios en diciembre pasado.

-Redes eléctricas débiles

-Quema de pastizales y basura cerca de las redes

-Mala práctica en la interconexión de un parque eólico.

-Bajo cosumo eléctrico por temporada vacacional y Covid-19

-Alta generación renovable

Fuente: CFE