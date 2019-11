Causan euforia en CDMX

Seis años pasaron desde que los Jonas Brothers pausaron su carrera, pero la postal que dejan en sus conciertos sigue siendo la misma en su regreso: locura total entre las fans.

Aún no habían salido al escenario cuando los gritos ensordecedores llenaban el Palacio de los Deportes para la primera de dos fechas que los hermanos ofrecen en la Ciudad, donde dejaron claro la razón de nombrar a su gira Happiness Begins.

Tanto las fans ya adultas, como niñas que apenas descubren a la banda, se entregaron la noche de este miércoles a las canciones de los músicos desde las 21:40 horas, cuando descendieron desde una plataforma.

DE COLORES

Vestidos de diferentes colores, Kevin, Joe y Nick aparecieron para demostrar que no son de las máquinas que se oxidan y aún saben cómo enamorar, pues no dieron tregua para que ninguna de los 16 mil 500 asistentes que abarrotaron las localidades, cifra proporcionada por los organizadores, pudiera dejar de gritar.

Los Jonas saludaron al alternar su nueva canción "Rollercoaster" con su éxito de antaño "S.O.S", lo que de inmediato encendió las emociones.

CORO MONUMENTAL

Un público mayoritariamente femenino no paró de corear temas del nuevo álbum Happiness Begins como las canciones que las remitían a los inicios del grupo.

Para reforzar más la alegría, los músicos entonaron "Cake By The Ocean" y a los pocos minutos aparecían de nuevo con otro vestuario, para el cierre de su presentación a las 23:20 horas, los Jonas Brothers cerraron el concierto con flamas que los acompañaban mientras cantaban "Burnin Up", que junto con "Sucker".