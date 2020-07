Causa reactivación aumente gasolina

Matamoros, Tam.- La reactivación de las economías de Estados Unidos y México en junio incrementó la demanda de la gasolina y con ello los precios que en estos momentos en Matamoros se elevaron hasta los 14.89 pesos por litro de la Magna, consideró el presidente de la Asociación de Gasolineros, Miguel Ángel Garza González.

Recordó que hasta antes de la pandemia, en enero se estuvo vendiendo el combustible sobre los 15.45 pesos por litro, pero a partir de febrero inició a disminuir hasta llegar a los 11.25, que ha sido lo más bajo en lo que va de este año.

Manifestó que en esta última semana se presentó un incremento de 20 centavos en promedio, es por eso que se está viendo este comportamiento en las estaciones de combustible.

Resaltó que de acuerdo a las estimaciones se espera que para finales de julio se llegue de nueva cuenta a los 15 pesos la Magna, que es la de mayor de las demandas, ya que del total de las ventas, el 90 por ciento es de la "verde".

Garza González indicó que en cuanto a las ventas se esta bajo alrededor de un 35 por ciento, ya que no se ha reactivado la economía al 100 por ciento, de la misma manera las instituciones educativas, no hay propiamente vacaciones, pero principalmente al no haber escuela no hay esa demanda de manera normal que se tiene en dichos tiempos.

Recordó que durante los días de cuarentena se tuvo un desplome en las ventas de hasta un 45 por ciento, ya que la gente no estuvo saliendo y como consecuencia no hubo demanda de combustible.

Comentó que en base a las disposiciones de las autoridades sanitarias con la movilidad nocturna, es que algunos propietarios de las estaciones de combustible están optando por cerrar, considerando que no hay movilidad.