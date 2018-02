Causa polémica retención de niño

La retención de un niño que presuntamente habría robado en una tienda de la zona norte de Monterrey provocó polémica en redes sociales.



Entre gritos y lágrimas, el niño se resiste a la retención de los oficiales, según se aprecia en un video.



Un vocero de Fuerza Civil confirmó que el presunto robo fue reportado el miércoles a las 16:00 horas en un negocio llamado Mi Tiendita, ubicado en el cruce de las avenidas Cabezada y Aztlán.



Según la fuente, el menor fue retenido por un guardia de seguridad y posteriormente entregado a policías de Fuerza Civil.



El niño fue trasladado al DIF Capullos, donde aseguró tener 12 años.



Personas que atestiguaron los hechos pidieron a los policías liberar al menor ante lo conmovedor que les resultó el llanto del pequeño.



"Suéltenme, déjenme, no me voy a ir", grita el niño mientras es subido a la parte trasera de la cabina una patrulla de Fuerza Civil.



Algunos testigos incluso se ofrecen a pagar el monto de lo robado.



Sin embargo, los oficiales se negaron al argumentar que sería una falta al protocolo, y en cambio pidieron a las personas que los acompañaran para que testificaran que lo iban a poner a disposición de un Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia Para Adolescentes.



Fuentes del Gobierno del Estado señalaron que los policías procedieron de manera preventiva, además de que el niño es señalado por una parte afectada.



Sin embargo, en redes sociales se discutía si el menor debía ser retenido o no.