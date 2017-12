Causa polémica por foto del rostro

Los Ángeles, California

La cantante Thalía causó revuelvo en redes sociales por un videoclip que subió y en el cual su rostro luce diferente en comparación con otras instantáneas que ha realizado.

Para desearles una Feliz Navidad a sus seguidores, la intérprete realizó un pequeño video expresando sus mejores deseos para la fecha. Sin embargo llamó la atención su look, el cual fue criticado.

La cantante luce una cabellera rizada, pero su rostro levantó sospechas, pues se ve diferente comparado con fotografías de ocasiones anteriores, por lo que sus seguidores comenzaron a preguntarse si se realizó un retoque.

“¡Ya no te rellenes la cara reina! Ahora sí estas idéntica a Olga Breeskin”. “La verdad Thalia tenía belleza natural. Ahora se volvió una más del montón pagando para que la dejen fea”. “Thalia, eres una mujer muy bella, pero hay algo que es real: la edad es algo que debemos asumir con dignidad, lo que sea que te hayas hecho no lo hagas más, se ve súper rara tu cara... no se ve bonito y llama la atención porque eres una mujer que no necesita nada de eso o mejor dicho no lo necesitabas”, son algunos de los comentarios.