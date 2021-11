Causa pandemia morosidad en los usuarios de JAD

Manifestó que la cartera vencida sigue siendo elevada, pero no tanto por el retraso que tienen algunos usuarios actuales, sino, porque hay quienes deben años y desgraciadamente en algunos casos no son localizados y en otros casos no se acercan a crear un convenio para poderse poner al corriente.

Resaltó que se han venido creando una serie de programas en beneficio de la población que tiene algún adeudo, pocos son los que se han acercado, ellos han sido beneficiados y con ello siguen pagando puntualmente el servicio, además del convenio al cual se llegó.

"Es importante que la comunidad haga conciencia que entre más se paga el servicio del agua, más recursos se pueden obtener mediante los diferentes programas internacionales que se tienen para impulsar los proyectos que tienen que ver con el agua potable y drenaje", dijo.

Lash de la Fuente indicó que se esta buscando rehabilitar los sistemas de drenaje y agua en general que tienen años que no se reparan, se tiene un avance significativo, pero se requiere de más inversión y para poder ejercer la misma, se necesita que haya más respuesta por parte de la comunidad en general.

"Hablar de un 48 por ciento del total de usuarios que tiene la JAD es un número importante, tomando en cuenta que la población esta respondiendo al llamado que se le esta haciendo para poderles llevar más obra y mejor infraestructura en este servicio", concluyó.