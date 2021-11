Causa otra vez polémica Tenoch Huerta

Esto como referencia a que quienes tienen cierto color de piel, son estereotipados como gente que no tiene recursos económicos o son ladrones, algo normalizado en el audiovisual.

EN TWITTER

"Llegó la bonita época del año en que los prietos seremos seguidos en todos los centros comerciales, nos pedirán los tickets de compra y revisaran las bolsas; preguntaran si tienen saldo nuestras tarjetas de débito y nos mirarán con desconfianza cada que entremos a lugares fifís", escribió en su cuenta de Twitter.

Usuarios a favor y en contra del comentario se dejaron ver en el mensaje que contabiliza hasta ahora cerca de 10 mil Me Gusta.

"No es el color de piel tu problema. Es la enorme inseguridad y complejo de inferioridad que te acompaña. Si tu comentario fuera verdad, la población no entraría a los centros comerciales por su color de piel y aspecto. No existe un perfil físico perfecto, todo está en tu mente", escribió la usuaria Lú Za.

UNOS A FAVOR, OTROS EN CONTRA

"Pues siempre sales de narco o de naco ¿quién va a confiar en ti?", subrayó Vicente Negrete.

Tenoch, actor de "Colosio, el asesinato" y "Narcos: México" forma parte de Poder Prieto, un colectivo integrado por actrices, actores y miembros de la comunidad audiovisual nacional que busca enaltecer la piel morena, mayoritariamente vista entre los habitantes del país, y que se acaben los estereotipos vistos en pantalla.

PODER PRIETO

En mayo pasado Twitter se inundó con los "hastag" "#DondeHayPrieturaHaySabrosura" y "#PoderPrieto" para recordar el orgullo que significa ser moreno y se deje de darle a histriones con ese color de piel personajes de clase baja, ladrón y gandalla, cuando en realidad hay profesionistas exitosos con esa tonalidad y no se ve reflejado en las producciones.

En septiembre pasado, Huerta estuvo en el ojo de Twitter, siendo señalado de racista por difundir una caricatura que pone al influencer Jesús Rendón "Tumbaburros" como gorila.

La caricatura hecha por un monero hacía alusión a lo dicho por Rendón en el Foro Internacional 2021, organizado por el Partido Acción Nacional en el Senado, con el tema De la mujer embarazada en estado vulnerable y que culminó con la firma de un acuerdo entre integrantes del PAN con el ultraderechista español VOX.

El actor actualmente filma la secuela de Black Panther.