Causa más decesos presión barométrica

Tampico, Tam.- Luego de que la presión barométrica se ha incrementado hasta en los 1036 milibares en la zona sur tras la entrada del frente frío y que a la fecha se mantiene en los 1028 milibares, el Sector Salud recomienda a la población a extremar precauciones para evitar problemas cardiacos. En tan sólo la presente semana, tres personas han perdido la vida por estas causas.

Genaro Ortiz Rentería, director del Centro de Salud de la colonia Del Pueblo, explicó que la humedad tiende a subir la presión arterial debido a que existe una compresión de los vasos sanguíneos y eso hace que el cuerpo tienda a presentar un sin número de situaciones como dolor de cabeza o migraña, mareo, dificultad para respirar y dolor en la cara, los ojos y en algunas ocasiones se pueden desmayar por la presión que en ese momento se está ejerciendo.

"A parte hay un componente muy importante: dolor de pecho no es como si fuera algo fuerte, pero sí pueden las personas que padecen de presión alta tender a un infarto", agregó.

Entre las recomendaciones que emitió para las personas hipertensas destaca que no dejen de tomar su medicamento, si hacen ejercicio que lo sigan haciendo, no dejen de caminar pues esto, aseveró, no les va a causar ningún problema si se toman medicamento como debe ser.

"Otra indicación es no tomar mucho café ni refresco de cola, es importante que hagan las tres comidas principales y que no haya desvelos porque tiende a la presión alta", agregó.

El director del Centro de Salud especificó que si alguna persona tiene algún síntoma es mejor que no se automedique sino que acuda a su Unidad de Salud más cercana, porque el dolor de cabeza en este tiempo ya es signo de algo acudir de inmediato para revisarse su presión.

Son infartos fulminantes

En el caso de la población sin hipertensión, Ortiz Rentería recomendó de todos modos ir al médico pues hay afectaciones. "Tengan o no la presión alta, pero que tengan dolor de cabeza y mareos es mejor acudir al médico", dijo.

Por su parte la coordinación de Cruz Roja zona conurbada informó que en tan sólo la presente semana se han presentado tres decesos a causa de infartos fulminantes.