Causa se inunden al invadir terreno

Los vecinos de la colonia Prolongación Lázaro Cárdenas piden que las autoridades intervengan para retirar una casa que fue construida en medio de un desagüe natural para lluvias, provocando que quienes viven alrededor se inunden.

Dionisio Pecero, uno de los afectados, aseguró que la edificación está invadiendo terrenos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que no cuenta con permisos.

"Desde hace dos meses llegaron estas personas a construir, aún y cuando nosotros les advertimos del problema, ellos están conscientes que aquí es propiedad federal y que están encima de un gasoducto pero no les importa".

Él vive entre las calles José Gómez Villanueva y 16 de Septiembre sobre Adolfo López Mateos desde hace 30 años, su casa está justo en medio de la corriente, en las últimas lluvias el agua superó los 50 centímetros en su cocina y sala de estar.

"No es justo que yo tenga que inundarme por un capricho de estas personas, jamás había pasado esto, lo peor es que quienes están ahí no tienen necesidad, de hecho no viven ahí solo vienen de vez en cuando".

La casa que genera el problema es de madera, tiene un espacio para estacionar un vehículo, cuenta con electricidad pero no con contrato de agua. Pecera mencionó que los habitantes se apellidan González y que en su defensa han argumentado tener una carta de posesión.

"Yo sé que el que vive aquí es un petrolero, la verdad no sabemos su nombre, vienen en las tardes a sentarse ahí pero no se puede dialogar con ellos".

EL INTENTO

Ofelia Jimenez, también afectada, optó por construir un puente de piedras para ir de su cuarto a la cocina y al baño, debido al agua estancada.

"El hecho de que ellos hayan invadido ese terreno provoca que a mí se me inunde, yo batallo mucho para hacer mis actividades básicas, tengo una hija que va a la escuela y me da tristeza verla que se anda mojando para arreglarse".

Su petición es que las autoridades municipales intervengan junto con los directivos de Pemex.

CAUCE. La corriente natural fue invadida y el agua se filtra a domicilios aledaños.