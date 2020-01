Causa Insabi problemas de saturación

Tampico, Tam.- El que no se hayan aún aprobado las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ocasionará severos problemas de saturación, pues no está establecido como debe de operar pese a que ya está en funciones desde el primer día de este año.

Olga Sosa Ruíz, diputada federal por el Partido Encuentro Social, afirmó que hasta marzo es el límite para que se presenten las propuestas de las reglas de operación a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin embargo reconoció que al contar con la plenitud de operación podría ser muy benéfico para todos los mexicanos.

"Pero de entrada hay muchas fallas, sobre todo en la medicina del tercer piso y pues necesitan poner orden la Secretaría de Desarrollo y el mismo instituto cuanto antes, porque algo tan delicado que es la salud, definitivamente que debe estar en orden desde el primer día.

"Tienen hasta marzo para poner las reglas de operación, lo cual sinceramente se me hace demasiado tiempo", finalizó Sosa Ruiz.

El viernes la clínica número 16 conocida como la Morita, estuvo saturada ante la llegada de cientos de personas que requerían de atención, motivo por el cual muchos de los derechohabientes tuvieron qué retirarse sin su atención.

DOS OPCIONES

Por su parte la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, resaltó que el Insabin está generando dos acuerdos de coordinación, según los homólogos que le han antecedido en las reuniones con el secretario nacional de Salud; estos convenios son los que se adhieren a la federalización y los que no. Tamaulipas no participará en la federalización pero sí hará convenio con el Instituto en donde sí se erogarán recursos.

Molina Gamboa indicó que no es posible prestar los servicios sin cobrar un solo peso, y citó como ejemplo una cirugía de columna que no entraba en el seguro popular, ahora va a tener qué pagarse al 100 por ciento porque no hay manera de cubrir el 100 por ciento los padecimientos.

Asimismo, indicó que de los cánceres que están dentro de los gastos catastróficos se van a seguir cubriendo, se refirió básicamente al cáncer de mama, cervicouterino, de próstata y testículo, es decir para todo el que está acreditado con el estado va a seguir sin costo.

Tratamientos como el VIH por ejemplo siguen igual, se van a seguir otorgando y la instrucción del gobernador es dar cobertura como se hacía en el 2019, concluyó.