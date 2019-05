Causa estragos olor a gas en zona norte de Altamira

Altamira, Tam. - Desde la tarde del miércoles y mañana de este jueves se percibió un fuerte olor a gas en al menos 3 colonias de la zona norte de la cabecera municipal, creando con ello que los pobladores sufrieran de malestar respiratorio; fue a causa de los trabajos de reparación en un pozo petrolero.

Fue en las colonias: Santa Amalia, Felipe Carrillo Puerto, Alejandro Briones en donde los pobladores empezaron a sentir un penetrante olor a gas, situación que les ocasionó dolor de cabeza y náuseas.

"Estaban conectando la línea del pozo 995 a la Batería 3, pero ya quedó conectado en la madrugada y hoy ya no debería oler. No es ácido, son gases del propio pozo y se hizo el estudio y no representan ningún riesgo para la salud de la gente, aunque sabemos que sí es molesto", dijo el vocero de Pemex en la zona, Omar García.

Habitantes de Santa Amalia principalmente, presentaron los estragos por el fuerte olor a gas, situación por la que los alertó.

Francisca Zúñiga, Yadira Sánchez, Guadalupe Sánchez, María Elizabeth Roche Ortega, Diana Zúñiga y el ejidatario Juan González postrados en las afueras de la batería número 3 informaron que la problemática la tienen desde hace dos semanas pero se resintió más el pasado miércoles por la tarde.

"El problema lo tenemos más en las tardes, cuando empieza a registrarse más viento proveniente de la zona oriente y eso va a dar hasta donde existe la mancha urbana del ejido Santa Amalia y fácilmente son 200 familias las afectadas y bueno hasta ahora ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto", explicó Juan González.

Francisca Zúñiga, señaló que han solicitado el apoyo de Protección Civil, sin embargo no les hacen caso, "hasta que nos estemos muriendo es cuando van a respondernos".

Peste. Familias de las cercanías al pozo protestaron por el fuerte olor a gas.