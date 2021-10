Causa Covid 33 muertes por partos prematuros

En contraparte aclaró que en el año se han registrado trece mil 275 eventos obstétricos dentro de la Secretaría de Salud, de los cuales, nueve mil 617 se han traducido en nacimientos representando solamente el 0.34 por ciento de nacimientos prematuros derivados de la Covid-19, "no es una relación grande, importante, pero sí han presentado casos de prematurez asociados a Covid, son los menos pero se han presentado".

A pesar de no tratarse de una de las principales causas de nacimientos prematuros, el doctor Buenfild Saldivar hizo un llamado a las mujeres en estado gestante para que se apliquen la vacuna anti Covid-19 debido a que esta ayuda a reducir el factor de riesgo durante el embarazo; las principales causas de prematurez, destacó, siguen siendo las infecciones en vías urinarias, las infecciones cervicovaginales, y la ruptura prematura de membranas.

Los 33 casos de muerte en infantes asociadas con la Covid se registraron a finales del año pasado y durante el primer trimestre del 2021 debido a que aún no se contaba con vacuna, o no se consideró a las mujeres embarazadas en las fases tempranas del Plan Nacional de Vacunación, "debemos recordar que cuándo inició la campaña de vacunación con los lineamientos federales las mujeres embarazadas no entraban, se habían excluido, y poco a poco se fueron incluyendo; a pesar de que había mujeres embarazadas que querían vacunarse no podían acceder a la vacuna".