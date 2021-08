Causa Coronavirus muerte de menores

Cd. Victoria, Tam.- La enfermedad del siglo no respeta edades, en Tamaulipas entre las víctimas mortales del Covid-19 se contabilizan 9 menores de edad que van de los 0 a los 17 años, informaron el Sistema Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) y la Secretaría de Salud federal.

De los casos, sólo los dos bebés no tenían problemas de salud que complicaran su situación: "Hay una lista de factores de riesgo que no difiere de los adultos. Obesidad, niños inmunodeprimidos, cáncer, enfermedades cardiacas, etcétera. Los factores de riesgo no difieren de los adultos", señala un informe.

El Sistema Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) y la Secretaría de Salud federal informaron que en la entidad hay registros de mil 53 contagiados de cero a 17 años, de los cuales 532 son hombres y 521 son mujeres.

EL DATO NACIONAL

- La Secretaría de Salud reportó a diciembre de 2020 un total de 33 mil 721 menores de edad se han contagiado de SARS-CoV-2 y 364 han fallecido.

- Estos decesos se han reportado en el Estado de México (53), Baja California (30) y Puebla (25).

- El 54.4% hombres y el 45.6% mujeres.

- El 57.4% tenían entre cero y 5 años.

- El 28.3% entre 15 y 17 años.

- El 13 de febrero la Universidad de Oxford anunció que evaluará la eficacia de la vacuna de AstraZeneca en niños de 6 a 17 años.