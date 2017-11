Católicos marchan por la paz

Cd. Victoria, Tam.

Aproximadamente más de mil personas participaron la tarde del viernes en la marcha denominada Por la no Violencia, la cual fue convocada por la iglesia católica, y acompañada por colectivos de familiares y amigos de personas desaparecidas.

La marcha se da tras el cuarto año de la desaparición del sacerdote Carlos Ornelas Puga, el cual desapareció de la parroquia en el municipio de Jiménez el 3 de noviembre de 2013. La marcha fue encabezada por el obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, y en la cual se encontraban también lis familiares del párroco desaparecido. “Vamos a pedir por la no violencia, por la paz, por la seguridad, básicamente eso es”, mencionó el jerarca de la iglesia católica.

La procesión partió alrededor de las 17 horas del parque Paseo Méndez y avanzó por la avenida Francisco I. Madero hasta la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en la zona centro en donde se llevó a cabo una misa multitudinaria.

“Está abierto a todos pero de manera particular a las familias de los desaparecidos, de manera particular no exclusiva”, a 4 años de la desaparición del padre Carlos Ornelas, el obispo Antonio González mencionó que no han habido avances en los trabajos de investigación para su localización.

En la homilía el obispo capitalino pidió que regrese nuevamente la paz a Tamaulipas y que las personas que se encuentran desaparecidas regresen a sus hogares en compañía de sus familias, así como destacó que la corrupción es la causa de la inseguridad que prevalece en el país desde hace varios años.