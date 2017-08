Catean en Laredo centro Las Flores

Laredo, Tx.

Para realizar una investigación sobre supuesto fraude en los programas Medicare y Medicaid, agentes de Texas Attorney General realizan un operativo en Las Flores Adult Day Care ubicado en 2502 Travis Court donde.

Las investigaciones se llevan a cabo no solo en Laredo, si no también en el estado y todo el país para prevenir y sancionar a quienes abusen de personas de la tarcera edad tanto físicamente como aquellos que obtengan beneficios de los recursos que otorga el gobierno a los abuelitos, o bien, que realicen cobros ilegales por servicios que no se dan.

“Vemos mucho abuso de personas de la tercera edad físico y económico… es lo que estamos tratando de combatir.. los agentes seguirán sacando documentos para seguir la investigación”, dijo Alberto Torres, portavoz del contestable del Precinto 1.

Solicitan a la comunidad proporcione información a las agencias policiacas, si conoce algún caso similar.

En estos cateos, no se descartan arrestos, aunque hasta el momento no se ha realizado alguno.