Catean Swat y policías vivienda; arrestan a uno

Elementos de Swat y Policía realizaron un cateo en una vivienda que se encuentra en las inmediaciones de los "barrios" El Trompe y Las Lomas. La mañana de ayer se pudo apreciar una fuerte movilización cerca del crucero de O´Kane y Logan. En el lugar se logró la captura de una persona, de la cual no se proporcionaron mayores datos. Los oficiales también incautaron una especie de jaula que usan los delincuentes a manera de búnker para protegerse de la Policía o de delincuentes. Al parecer el lugar es usado para comercio de drogas. No es la primera vez que la policía catea el lugar, ya que en febrero ingresaron al mismo. En la incursión también participaron canes adiestrados. Los agentes que irrumpieron en la casa no proporcionaron mayor información a los medios.