Cate Blanchett presidirá jurado del Festival de Cine de Venecia

La actriz australiana Cate Blanchett presidirá el jurado de la competencia principal de la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre.

La Junta de Directores de la Biennale di Venezia, presidida por Paolo Baratta, confirmó la recomendación del director del encuentro cinematográfico, Alberto Barbera, para que Blanchett encabece el jurado que entregará el León de Oro a la Mejor Película, así como otros premios oficiales.

Barbera destacó el talento de Cate como actriz, combinado con su inteligencia única y su sincera pasión por el cine, "son las cualidades ideales para un presidente de jurado.

"Su defensa de la emancipación de las mujeres en una industria cinematográfica que aún acepta los prejuicios masculinos la han convertido en una inspiración para la sociedad", resaltó.

A su vez, la artista, quien fue presidenta del jurado del Festival de Cine de Cannes en 2018, dijo que todos los años espera con expectación la selección en Venecia y "cada año es sorprendente y distinto".

"Venecia es uno de los festivales de cine más atmosféricos del mundo, una celebración del medio provocador e inspirador que es el cine en todas sus formas. Es un privilegio y un placer ser el presidente del jurado de este año", indicó.

Cate Blanchett ganó los premios Oscar por The aviator (2004) y Blue Jasmine (2013), y fue nominada por Elizabeth (1998), Notes on a scandal (2006), Elizabeth: The golden age (2007), I'm not there (2007) y Carol (2015).

El año pasado, el jurado del Festival de Cine de Venecia fue presidido por Lucrecia Martel, mientras que Annette Bening lo hizo en la edición de 2017.