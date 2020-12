Catapulta Navidad las ventas

Ante un año sumamente complicado para el comercio producto a la pandemia Covid-19 en el que los establecimientos se vieron obligados a cerrar por meses en esta última quincena de fiestas decembrinas se han recuperado un poco tras elevarse las ventas de un 50 hasta 60 por ciento.

Roberto Cruz Hernández, secretario de la federación de Cámara de Comercio de Tamaulipas, comentó que en las recientes semanas se ha presentado un aumento en las ventas y esto ha permitido balancear un poco la situación por la que atravesaron los comerciantes por la gran pérdida económica que se vieron sujetos por las medidas de salud tomadas en contra del Coronavirus.

´´La verdad que vino a significar un alivio importante esta última quincena en donde hemos notado una gran afluencia de consumidores y esto se ha reflejado en el aumento de las ventas el comercio esta de plácemes ante esta situación y esperemos que esto nos ayude para tener un colchón para soportar la ya tradicional cuesta de enero´´, expresó Cruz Hernández.

Debido a la actual derrama económica que están presentando los comerciantes se han recuperado para saldar el pago de la renta del local, salarios y aguinaldos a trabajadores. Ante la gran movilidad que se presenta en las calles Cruz Hernández señaló que no han bajado la guardia y el comercio continúa cumpliendo con el protocolo de salud esto con la finalidad que se mantengan activas las ventas.

´´El comercio organizado no ha relajado las medidas sanitarias somo los principales que nos interesa que la economía no se detenga que los comercios no se cierren y esperemos que la población entienda que esto lo hacemos para que la economía no siga colapsando más y podamos transitar esta pandemia con el menor daño posible´´, dijo.

SE REACTIVA

Desde hace una semana el desproporcional incremento de la movilidad en el primer cuadro de la ciudad ha generado que los propietarios de los estacionamientos privados se saturen por el gran número de vehículos que solicitan el servicio llegando al grado que deben negar el acceso.

En los recientes días el flujo vehicular en la zona centro ha provocado congestionamientos derivado por las personas que acuden a realizar las últimas compras de nochebuena o navidad, asimismo de la cena de año nuevo.

´´A nosotros todo esto nos favorece que venga la gente y si ha sido mucha desde hace una semana, pero en estos días tenemos que decirles que ya no pueden entrar porque estamos llenos e incluso algunos se esperan afuera para agarrar un lugar se desocupe´´, comentó Víctor Lezama, trabajador de un estacionamiento.

Los múltiples estacionamientos que se ubican en el centro no se han podido dar abasto por lo que los automovilistas se ven obligados en buscar un sitio alejado en otras calles aledañas y todo parece indicar que la situación va continuar en los siguientes días.

Estacionamientos de la zona centro se encuentran llenos ante el gran número de personas que acuden a realizar sus compras.