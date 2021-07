Castigo para jugadoras que desecharon como basura sus uniformes

"Es un hecho lamentable y sorprendente. Es la primera vez que me toca ver algo semejante", atina a decir García de la Torre, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. "El que estén desechados los uniformes en las bolsas de la basura, a todo el mundo nos causa indignación.

"Hay que hacer una investigación para saber a quién atribuirle la responsabilidad y una vez que se identifique, aplicar una medida disciplinaria que corresponda con esta falta. Sin duda alguna, es un hecho que ha causado sorpresa e indignación".

De entrada, la Federación y el Comité Olímpico Mexicano han anunciado que las jugadoras que lo hayan hecho no volverán a ser convocadas al representativo.

"No teníamos la intención de faltarle al respeto a nuestro país ni a nuestra bandera. Lamentamos lo sucedido", publicó la lanzadora Dallas Escobedo en sus cuentas de redes sociales.



Mexicanos al día

Debido a que no pudo disparar su última flecha por las fuertes ráfagas de viento, la arquera Ana Paula Vázquez quedó eliminada.

Hasta la noche de este jueves, la arquera Alejandra Valencia estaba clasificada a los cuartos de final en el torneo olímpico.

Esta madrugada, el boxeador Rogelio Romero buscó asegurar una medalla en la categoría semipesada, ante el cubano Arlen López.