Castigan a tránsitos por llenar mal multas

Cd. Victoria, Tam.- Desde noviembre a la fecha han sido sancionados 20 agentes de Tránsito por irregularidades en el llenado de multas, luego de que los usuarios presentaran 107 denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, de las cuales la totalidad fueron resueltas a favor del automovilista.

"No hacen bien el llenado de boletas por querer avorazarse y querer llenar muchas boletas", dijo el director de Tránsito local y Vialidades, Leoncio Ariel López Talamantes; "por otro lado el trabajo que hace el juez del Tribunal Administrativo (Municipal) es por demás excelente".

En lo que va del año se han presentado alrededor de 100 demandas en contra de la aplicación incorrecta de multas por parte de los agentes de Tránsito, por lo cual el titular de dicha dependencia determinó ´castigar´ a los oficiales enviándolos a crucero como asistentes viales, sin la posibilidad de imponer sanciones económicas a los automovilistas.

"Los agentes te dicen ´tienes exceso de velocidad´, lo aceptas pero no ponen en qué lugar fue, donde cometiste esa infracción, y eso da pauta a que el ciudadano se queje porque ahí dice ´es un área donde es de 60 kilómetros pero yo no lo sé´, al no ponerle esa motivación la multa se echa abajo", posteriormente los oficiales pueden cursar un examen en donde deben demostrar conocimiento sobre la aplicación de este tipo de sanciones económicas, al aprobar este pueden retornar a ser patrullero con derecho a aplicar ese tipo de sanciones.