Castigado por hacer baile en la cárcel

El desafío pide a los usuarios de TikTok grabarse bailando en el lugar más extraño que se les ocurra. Una mujer grabó a Casanova bailando en la cárcel y lo puso en Instagram, reportó el diario.

El director del Sistema Penitenciario de Westchester, Joseph Spano, afirmó que se le han quitado los derechos de visitas a Casanova debido a que la grabación de videos durante visitas virtuales está prohibido.

"Me satisface decir que no tenemos muchos problemas en cuanto a las visitas virtuales porque los internos saben que se trata de un privilegio, no un derecho", indicó Spano.

SIN PROTECCIÓN

Casanova además ha sido acusado de no tener puesta la máscara como medida preventiva contra el coronavirus.

Se le envió un email al abogado de Casanova el domingo.

Casanova es uno de 18 supuestos miembros de una pandilla llamada Untouchable Gorilla Stone Nation acusados de varios delitos en la ciudad de Nueva York y sus alrededores el año pasado.