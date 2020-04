Castiga la pandemia a gimnasios

Cada día que pasa, es un día que muchas personas tienen que reajustar su presupuesto, que para muchos propietarios de negocios está cuarentena les parece que no tiene final.

El ámbito deportivo se vio fuertemente castigado por las medidas de seguridad de contagio al Covid-19 y fueron uno de los primeros establecimientos que las autoridades de salud les solicitaron cerrar sus puertas.

La espera ha sido larga para reanudar sus negocios y los días se han convertido en semanas y próximamente se va cumplir el mes de esperar que les den luz verde de abrir. Jorge Reyes, propietario del Gimnasio Hércules, mostró su preocupación ante la inédita situación por la que atraviesan muchas personas al no tener ingresos.

¨Mi gimnasio lleva 3 semanas cerrado en esta contingencia por la que estamos pasando y para las autoridades les parece muy fácil decir cierra tu gimnasio, pero el problema es lo que conlleva, mis gastos del local continúan esos no paran tengo que pagar la renta, los de la luz fueron a cortármela entonces no entiendo porque dicen que cerremos si no van a detener los gastos de los servicios¨, comentó angustiado.

Una de las situaciones que más le acongoja a Reyes, que también es promotor artístico, es el bienestar de sus empleados ya que en las siguientes semanas se vera en la necesidad de ya no pagarle sus salarios.

¨Afecta a mis trabajadores que les estoy pagando a mis trabajadores que son 5 personas que me ayudan y voy a tener hasta un mes y luego les voy a tener que decir que ya no les puedo pagar o decirles que regresen cuando se acabe la contingencia¨, expresó.

Así como Reyes existen muchas personas que cerraron sus gimnasios y se han visto en la necesidad de rentar su equipo de trabajo para que los clientes entrenen en sus hogares y así ingrese un poco de dinero.

¨Dicen que se va calmar hasta septiembre quien va sostenerse hasta esa fecha y ya no lo digo como empresario sino como padre de familia como le vamos hacer y la verdad tenemos miedo pero que hacemos¨, señaló.