Caso tránsitos, fue en respuesta a denuncias

Cd. Victoria, Tam.

El Grupo de Coordinación Tamaulipas indicó que la investigación de agentes de Tránsito de Reynosa, Río Bravo, y Matamoros, se dio en respuesta a denuncias ciudadanas anónimas en las que se señalaba que estos podrían estar participando como informantes de distintos grupos de la delincuencia organizada.

No obstante que hasta el momento no se le sigue proceso a algún agente en particular, sí existe una orden de localización y presentación para el Comandante Operativo de Tránsito en Río Bravo, cabe recordar que el día de ayer el alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa dio una rueda de prensa acompañado por el director del Escuadrón Vial, Jesús Javier Hinojosa Hinojosa, desmintiendo en todo momento que este se encuentra prófugo.

“Efectivamente el señor Javier Hinojosa recibió a los representantes de la Procuraduría General de Justicia pero con quién había una orden de localización y presentación era con el Comandante Operativo”, aclaró el vocero de Seguridad Pública, Luis Alberto Rodríguez Juárez, es decir, para su subalterno.

Precisó que la orden de localización y presentación no quiere decir que al Comandante Operativo del Escuadrón Vial se le esté imputado directamente algún delito, “lo que se dio era tenerlos para que en un momento dado dieran estas entrevistas policiales, se les preguntó lo que en las denuncias se había dicho, si de alguna manera tenían algún tipo de vinculación, si habían sido presionados, si habían tenido algún tipo de ofrecimiento”.

“En semanas anteriores se presentaron denuncias anónimas donde se señalaba que se estaba presentando una posible vinculación de algunos agentes de Tránsito con grupos delictivos”, entre los tres municipios investigados se cuenta con casi 300 elementos de Tránsito, de los cuales únicamente se entrevistó a 180, finalmente recalcó que no fueron tomadas las instalaciones, ni los elementos fueron acuartelados o retirados de sus funciones.