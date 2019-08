´Caso Villarejo´ ya ha impactado en la reputación de BBVA

Madrid.

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, se ha referido este miércoles al caso Villarejo en la presentación de los resultados del primer semestre de la entidad y ha admitido que "el banco no está a gusto con la situación actual". "No nos gusta salir continuamente en las portadas de los periódicos... por supuesto tiene un impacto reputacional, pero no se ha reflejado en el negocio".

Genç realizó la conferencia de prensa en inglés y según la traducción simultánea, añadió: "Por supuesto que va a impactar sobre nuestros compañeros, clientes, etcétera". Sin embargo, en el texto original en inglés, la afirmación era: "El caso Villarejo por supuesto puede impactar, a largo plazo, en el pensamiento de la plantilla y de los clientes", e insistió en que el negocio no se había visto afectado. Esta semana, el juez imputó al banco por los delitos de revelación de secretos, cohecho y corrupción en los negocios.

El directivo, que ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de la presentación de las cuentas del primer semestre, se ha mostrado optimista con los principales ratios comerciales de la entidad, que ganó 2.442 millones de euros en ese periodo, lo que supone un descenso del 3,7%, debido a la caída de los resultados de las operaciones financieras y los mayores saneamientos.

La mayor parte de las preguntas de los periodistas se han centrado en el caso Villarejo, que analiza el papel del banco en la supuesta contratación y pagos ilícitos al comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva. Que las cuestiones giraran en torno a la imputación del banco sorprendió al número dos de la entidad. "La conferencia con los analistas ha durado una hora y media y ha habido decenas de preguntas; ninguna de ellas se ha referido a este tema. Ellos están más centrados en la evolución del negocio y de los principales países, como México", ha apuntado.

Genç, que ha realizado su exposición en inglés y ha ofrecido traducción simultánea a los medios, ha destacado que la imputación del BBVA "no implica la acusación formal de ningún delito". Ha insistido en que el banco está haciendo todo lo que está en su mano: "Colaborar con la justicia para que se esclarezca todo y mejorar nuestros sistemas de control interno".