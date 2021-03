Caso Félix Salgado pone en encrucijada a Morena

Mientras que Salgado ha perdido el respaldo de cuadros importantes, como el líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal —quien ha dicho que no intervendrá en el tema—, mantiene el de grupos sociales de la entidad, como Maestras y Maestros por Guerrero , Mujeres de la Montaña Guerrerense y Morenas Guerrero , e integrantes de la dirigencia estatal.

De acuerdo con información del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Salgado Macedonio está registrado como candidato; sin embargo, el partido tiene la prerrogativa de sustituirlo libremente durante el periodo de registro ante la autoridad electoral, el cual vence hoy 1 de marzo. Después, sólo podría sustituirlo si el senador con licencia renuncia, es inhabilitado, se le declara incapaz o muere.

Ayer, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sesionó durante toda la tarde para atender la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena, la cual ordenó reponer el proceso para la candidatura a la gubernatura de Guerrero; sin haber determinado las vías para su cumplimiento, la comisión se declaró en receso y anunció que volvería a reunirse hoy.

Fuentes del partido en Guerrero explicaron que para esta reposición del proceso se estarían tomando en cuenta otra vez las aspiraciones de Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton, Beatriz Mojica y Nestora Salgado.

Desde que anunció su intención de separarse de su escaño como senador para buscar la gubernatura de su estado, Salgado Macedonio acumuló apoyos de viejos compañeros de lucha.

Uno de los primeros fue el del propio Monreal, quien el 14 de septiembre, cuando Salgado Macedonio anunció que dejaba su escaño en el Senado para buscar la candidatura por Guerrero, le deseó que en esta segunda oportunidad cumpliera con su aspiración.

"Esta es la segunda vez que yo lo felicito, la primera vez regresó y en esta [ocasión] va a cumplir con su aspiración y con su sueño", le dijo en su momento. Sin embargo, a partir de que estalló el escándalo por acoso, Monreal buscó mantenerse al margen.

El delegado del CEN de Morena Salomón Jara Cruz le levantó la mano a Salgado Macedonio cuando se anunció su candidatura en la sede nacional del partido, e incluso el senador José Narro Céspedes le mostró su respaldo. Hasta el momento no se tiene claro si estos apoyos se conservan o no.

La senadora Nestora Salgado dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que ella apoyará al candidato que resulte de las encuestas de Morena. Pidió que haya un proceso democrático y aseveró que es a las autoridades a quienes corresponde determinar si Salgado Macedonio es o no responsable de los delitos que se le imputan.

"En estos momentos de la vida y por lo que está pasando Félix, sería irresponsable dar un comentario así, porque lo he vivido en carne propia, he sido acusada de manera injusta. Yo misma he visto cómo en la televisión se ha presentado gente llorando a decir que yo secuestré y torturé, gente sin escrúpulos que hace daño por dinero.

"Lo único que digo es que quisiera lo mejor para Guerrero y para la gente, y más bien invitaría a que salga la gente, que hable y dé su postura, si lo van a apoyar es porque la gente lo decidió", abundó.

En Guerrero, que es donde tiene sus mayores afectos, se han colocado del lado de Salgado Macedonio organizaciones como Mujeres de la Montaña Guerrerense y Morenas Guerrero, de mano de Marisol Bazán Fernández; también se menciona al propio secretario general de Morena en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña.

Se han manifestado a su favor integrantes del Frente Progresista Guerrerense, encabezado por el profesor y activista guerrerense Eloy Cisneros Guillén (quien fue preso político durante la guerra sucia), así como los regidores de Acapulco Alva Patricia Batani y Manuel Cortez Avilés, quienes pidieron dejar de abonar a la polarización que afecta a Morena.

"Reconocemos la vigencia de la solicitud de registro de la candidatura del ingeniero Félix Salgado Macedonio, toda vez que el órgano intrapartidario no emitió en su resolución el retiro o la invalidación de dicha solicitud de registro", señalaron en una carta firmada el 27 de febrero.

"Ante el mar de interpretaciones negativas de diversos grupos y actores políticos, hacemos un llamado respetuoso para privilegiar, por encima de intereses particulares o de grupo, a la unidad, la organización, la movilización y el respeto a la vida institucional de Morena y de sus procesos", añadieron.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, está en un dilema por las causas del feminismo que siempre ha defendido y la posibilidad que representa Salgado Macedonio para ganar la elección, consideraron integrantes del partido consultadas.

"Está muy alto en las encuestas y la gente lo conoce en Guerrero. Tiene ese estilo bravucón, machista, que lamentablemente tiene eco en muchas personas, aunque estemos hablando de conductas delictivas en su contra", explicaron.

Para la senadora Antares Vázquez Alatorre, la situación del partido es compleja: por un lado, acusa que la oposición se ha "colgado" del feminismo para golpear a Morena con el caso Félix Salgado; por el otro, que la causa feminista está en las raíces de la fundación de Morena y en una arista más: Lo cierto es que en las encuestas, él arrasó.

"No queremos que Félix sea nuestro candidato en Guerrero. Lo mínimo es que se retire".