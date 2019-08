Casi pierde Ronda un dedo

Cd. de México

Ha estado en Juegos Olímpicos, la UFC o la WWE, sin embargo una de las lesiones más impactantes en la carrera de Ronda Rousey se dio en un set de filmación.

Ronda casi pierde el dedo medio de la mano izquierda en una grabación de la serie televisiva 9-1-1, que se realizaba en México, según el portal TMZ.

En la escena, Ronda tenía que azotar una puerta, sin embargo machucó sus dedos medio y anular. Sin decir nada al director, la ex monarca del UFC siguió rodando la escena hasta que gritaron "corte".

Inmediatamente fue atendida y trasladada a un hospital de San Diego, California, donde fue sometida a una cirugía.

"Le dije al director sobre la situación y me llevaron en ambulancia al hospital, donde rápidamente me recolocaron el hueso y el tendón con una placa y tornillos. Regresé a grabar al día siguiente y terminé mis escenas antes de volver a casa para recuperarme.

"Me impresionan la medicina moderna. Ya recuperé el 50 por ciento de rango de movimiento y apenas han pasado tres días. Hay mucho más en la historia de lo que puedo escribir. No se olviden de sintonizar la próxima temporada de 9-1-1 para que vean lo bien que puedo fingir que no me dolió aunque se me esté cayendo el dedo", escribió la ex campeona de la WWE en Instagram.

En judo, Ronda ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing en la categoría de -70 kilogramos.