Casi 700 electores se quedarán sin sufragar

Por no acudir a recoger su credencial, alrededor de 700 personas en Reynosa se quedarán sin votar el próximo 6 de junio, pese a que su nombre aparecerá en la lista nominal.

César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo de la junta distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que, pese a los esfuerzos del personal en los módulos para invitar a estos grupos a recoger sus plásticos, no se tuvo respuesta positiva. "Se les estuvo hablando por teléfono para decirles que era muy importante que recogieran su credencial, ya que de lo contrario no podrían votar, pero no, no les intereso, algunos nos decían que se habían cambiado de ciudad, en otros casos no hubo respuesta, tuvimos muy pocos casos de fallecidos solo uno o 2".