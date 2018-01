Casey Affleck no irá a los Oscar por denuncia de acoso sexual

LOS ANGELES (AP) — El ganador del Oscar al mejor actor del año pasado, Casey Affleck, no asistirá a la 90ª entrega de los Premios de la Academia en otra aparente consecuencia del movimiento Me Too.

El publicista de Affleck dijo el jueves que el actor no estará presente en la ceremonia del 4 de marzo en la que, siguiendo la tradición, habría entregado el premio a la mejor actriz como ganador de la edición anterior. Un vocero de la academia dijo que “aprecian la decisión de mantener el foco en la gala y en las grandes obras de este año”.

El astro de "Manchester by the Sea" enfrentó acusaciones por acoso sexual en 2010 en dos demandas civiles públicas durante la producción del documental satírico "I'm Still Here". Las demandas terminaron en acuerdos legales por sumas no reveladas de dinero. Affleck ha dicho que los términos del acuerdo le impiden hablar sobre el asunto.

Aunque las demandas fueron cubiertas por la prensa en su momento, las acusaciones recibieron nuevamente atención en 2016 luego de que se frustraran las posibilidades de competir del director y protagonista de "Birth of a Nation" Nate Parker cuando resurgieron acusaciones por violación en su contra. Muchos se preguntaban si hubo un doble estándar con sesgo racial que permitió que Affleck, a pesar de sus acusaciones pasadas, ganara el premio a mejor actor en los Oscar. Célebremente la actriz Brie Larson evitó aplaudir al entregar el premio a Affleck en la ceremonia de 2017.

Cuando el movimiento Me Too explotó en octubre, y la academia retiró su membresía a Harvey Weinstein, la atención se centró en Affleck y otros miembros de la academia que han sido acusados por actos de violencia sexual.

John Oliver incluso dedicó una parte de su programa en HBO para hablar al respecto.

“Sí, finalmente el grupo que tiene entre sus miembros a Roman Polanski, Bill Cosby y Mel Gibson ha encontrado al tipo que trató mal a las mujeres y lo corrieron”, dijo Oliver en cuando Weinstein fue expulsado. "Así que felicidades, Hollywood. Nos vemos en los próximos Oscar donde, y esto es real, Casey Affleck estará entregando el premio a la mejor actriz”.

Casi todos los aspectos de la temporada de premios se han visto afectados por el movimiento Me Too, desde las personas que son nominadas al contenido de los discursos de agradecimiento y las entrevistas en las alfombras rojas. Nadie sabe exactamente cómo planea manejar esto la academia en la ceremonia el 4 de marzo, pero ya que Affleck decidió hacerse a un lado, una de las más grandes interrogantes ha sido respondida.