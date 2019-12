Casas ´embrujadas´ en el Valle de Texas

Mercedes, Tx. - La antigua estación de bomberos de Mercedes, ubicada en Mercedes, Texas, es un lugar donde muchas autoridades locales, bomberos y funcionarios de la ciudad afirman que han experimentado fenómenos paranormales.

La estación de bomberos, en la calle 6 y Ohio, se estableció en 1909, cuando se descubrió por primera vez a la Reina del Valle. Después de que la estación de bomberos se cerró a principios de la década de 2000, se utilizó como estación de policía. El jefe de policía en ese momento también supo que la estación de bomberos era una casa embrujada para la comunidad.

Tuve la oportunidad de entrar en esta casa embrujada el 31 de octubre de 2003 y tuve una experiencia paranormal en la antigua estación de bomberos.

"Caminé por el pasillo y vi diferentes personas de carácter. Cuando estaba listo para salir de la casa embrujada, me volví y vi esta figura realmente aterradora arrastrarse hacia mí y realmente me asusté. Al día siguiente, le pregunté a un oficial si tenían a alguien vestido como una figura verde grisácea sin máscara en su casa embrujada y él dijo que no", señaló.

El administrador de la ciudad, Sergio Zavala, afirma que vio una aparición en la ventana del segundo piso, cuando estaba hablando con un compañero de trabajo al otro lado de la calle. Zavala dice que ambos vieron la aparición mirándolos.

Según cuenta la leyenda urbana, en ese edificio ocurrieron un par de tragedias de las que no se tienen datos y una de ellas habla de una mujer que murió en el incendio de su casa y los bomberos no llegaron a tiempo y ahora ronda el edificio. ¿Verdad o mentira?