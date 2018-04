´Casa Colorada´ en riesgo de derrumbe. Demanda ayuda de compañía responsable

Cuando me percaté de que mi casa se estaba agrietando, salí de inmediato a hablar con el ingeniero de la obra, del cual no me acuerdo ahorita del nombre, obviamente no iba a parar de hacer la obra, lo comprendo, pero me gustaría mucho que me ayudaran con los daños que ha sufrido mi casa, tengo miedo que se derrumbe . Don Manuel Salinas de la Garza, dueño de la irónica "Casa Colorada".

Uno de los íconos de Río Bravo es también la inigualable "Casa Colorada", si eres de esta ciudad, la has visitado alguna vez o por lo menos visto de lejos, se encuentra tras de la emblemática Casa de Ladrillo, esta casa fue construida en el año de 1938, cuando el ahora propietario de la misma, Don Manuel Salinas de la Garza, tenía aproximadamente 3 años de edad, este fue uno de los primeros negocios en Río Bravo, vendían de todo, desde abarrotes hasta ropa y calzado.

, Tam.-

Hoy esta casa presenta algunas peligrosas grietas, gracias a las vibraciones de los trabajos de excavación que se han hecho en calles aledañas, en donde con maquinaria pesada abrieron un pozo de 5.50 metros de profundidad para restablecer el drenaje sanitario, al respecto Don Manuel Salinas comenta:

"Cuando me percaté de que mi casa se estaba agrietando, salí de inmediato a hablar con el ingeniero de la obra, del cual no me acuerdo ahorita del nombre, obviamente no iba a parar de hacer la obra, lo comprendo, pero me gustaría mucho que me ayudaran con los daños que ha sufrido mi casa, tengo miedo que se derrumbe", exclamó.

Ahora el señor Salinas está a las espera de que la compañía que provocó daños a su vivienda responda, asimismo pide a las autoridades que por favor lo asesoren para salvar su patrimonio, el cual sigue dedicado al comercio, en donde tiene una pequeña tienda que le da para comer, refrescos, botanas y variedad de artículos para la pesca.

EXCAVACIÓN. Pozo profundo de 5.50 metros hecho con maquinaria pesada que provoca vibraciones que dañaron la Casa Colorada.