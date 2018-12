Casa Blanca amenaza con cerrar por muro

La Casa Blanca acercó al Gobierno federal al borde de un cierre parcial esta semana, al insistir en su demanda de 5 mil millones de dólares para construir un muro fronterizo, mientras los demócratas en el Congreso se mantenían firmes en su contra.



"Haremos lo que sea necesario para construir el muro fronterizo para detener esta crisis de inmigración", dijo el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller.



Al preguntársele si eso significaba tener un cierre del gobierno, dijo: "Si se trata de eso, absolutamente".



Trump dijo la semana pasada que estaría orgulloso de tener un cierre para que el Congreso apruebe un pago inicial de 5 mil millones de dólares para cumplir su promesa de campaña de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.



Pero el Presidente no tiene los votos del Congreso controlado por los republicanos para apoyar el financiamiento para el muro a ese nivel.





Los líderes demócratas del Congreso, el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, han propuesto no más de 1.6 mil millones, como se describe en un proyecto de ley bipartidista en el Senado.El dinero no iría para el muro, sino para mejoras de vallas y otras medidas de seguridad en la frontera. Los demócratas también ofrecieron simplemente mantener la financiación en su nivel actual, 1.3 mil millones.Schumer no mostró signos de ceder, y este domingo dijo que le correspondía a Trump decidir si partes delfederal se cerraban la medianoche del viernes por el debate sobre el muro fronterizo, lo que enviaría a miles de empleados federales a sus hogares sin paga durante las vacaciones.Cerca de una cuarta parte delse vería afectada, incluidos los departamentos de Seguridad Nacional, Transporte, Agricultura, Estado y Justicia, así como los parques nacionales, si el Congreso no puede aprobar un presupuesto, pues esto significaría virtualmente que else quedó sin dinero para seguir funcionando."No va a tener el muro de ninguna forma", dijo Schumer.Ambas partes en el Congreso han sugerido que Trump probablemente tendría que dar el siguiente paso para resolver el punto. La Cámara baja tomará un descanso prolongado este fin de semana, y regresará el miércoles por la noche. El Senado regresa el lunes después de una ausencia de tres días.Trump no había aceptado ni rechazado la propuesta de los demócratas hasta el viernes, según los demócratas, y les dijo que echaría un vistazo. Trump necesitará los votos demócratas de cualquier manera, ahora o en el nuevo año, para su aprobación.El senador de Wyoming John Barrasso, el republicano número 3 en el Senado, dijo que su partido tiene la esperanza de que puedan presentar una propuesta que pueda ser aceptable para Trump y que sea aprobada en ambas cámaras.Sugirió que podría tomar la forma de un proyecto de ley provisional que extienda el financiamiento hasta enero, o un proyecto de ley a más largo plazo que incluya dinero para la seguridad de la frontera."Hay muchas cosas que debes hacer con la seguridad fronteriza", dijo. "Una es una barrera física, pero también la tecnología, la mano de obra, la aplicación de la ley, todas esas cosas, y nuestras leyes actuales son, de alguna manera, un incentivo para que las personas vengan ilegalmente a este país, y corren un gran riesgo y posiblemente gran daño.''La senadora Susan Collins, republicana de Maine, instó en la cadena ABC a los senadores a revisar un proyecto de ley que ayudó a impulsar a principios de este año que proporcionaría 2.5 mil millones para la seguridad fronteriza, incluidas barreras físicas, tecnología y agentes de Patrulla Fronteriza.Schumer se negó a decir si los demócratas estarían dispuestos a considerar propuestas distintas a las dos opciones que él y Pelosi ofrecían."(Los republicanos) deberían unirse a nosotros en una de estas dos propuestas, que obtendrían más que suficientes votos y evitarían un cierre '', dijo Schumer en. "Entonces, si el Presidente quiere debatir el muro el próximo año, puede hacerlo. No creo que lo consiga. Pero no debería usar a losinocentes como rehenes para su rabieta ".