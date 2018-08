Casa Blanca advierte a China "no subestimar" a Trump

"Hemos dicho muchas veces: sin aranceles, sin barreras arancelarias, sin subsidios. Queremos ver reformas comerciales. China no está cumpliendo", dijo el funcionario en una entrevista en Bloomberg TV este viernes.



"Su economía es débil, su moneda es débil, la gente está abandonando el país. No subestimen la determinación del Presidente Trump de cumplir ".



China también señaló el viernes que no tiene intención de retirarse de una guerra comercial. El Gobierno anunció que preparó una lista de bienes estadounidenses por un valor de 60 mil millones de dólares para responder si los Estados Unidos cumplen con un plan para imponer aranceles a otros 200 mil millones de dólares en productos chinos, tan pronto como el próximo mes.

Los aranceles chinos que van del 5 por ciento al 25 por ciento se aplicarán a 5 mil 207 tipos de importaciones estadounidenses, dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado en su sitio web.



La represalia puede inflamar aún más las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. Hace eco de la respuesta de China a la ronda anterior de aranceles el mes pasado, cuando Estados Unidos y China impusieron aranceles cada uno por cada 34 mil millones de dólares en bienes de los demás.



Es probable que en los próximos días o semanas sigan otros 16 mil millones en gravámenes estadounidenses a los productos chinos, y Beijing ha dicho que tomará represalias en especie.



Además, Trump ordenó esta semana a los funcionarios que consideren la imposición de un impuesto del 25 por ciento sobre productos chinos importados por valor de 200 mil millones de dólares, frente a una tasa inicial del 10 por ciento.



La medida tenía el objetivo de llevar a China de vuelta a la mesa de negociaciones para conversaciones sobre las demandas de los Estados Unidos de cambios estructurales en la economía china y un recorte en el déficit comercial bilateral. La represalia del viernes en China sugiere que la táctica no funcionó.



Los aranceles de los Estados Unidos ahora vigentes o en peligro suman casi la mitad del valor de los bienes importados de China el año pasado. La parte china parece querer igualar esa proporción con las nuevas propuestas.



Las autoridades chinas, que se preparan para las consecuencias económicas, han tomado una serie de medidas en las últimas semanas para impulsar la economía. El viernes los funcionarios intervinieron para amortiguar el yuan, que ha sido golpeado por las tensiones comerciales y se estaba acercando al nivel clave de siete por dólar.



El Banco Popular de China impondrá un requisito de reserva del 20 por ciento sobre algunas transacciones de contratos a plazo sobre divisas, según un comunicado el viernes por la noche.



Eso efectivamente hará que sea más caro acortar el yuan, y es una táctica que el banco central utilizó para estabilizar la moneda luego de la devaluación de la crisis en 2015.



China está tratando de buscar una posición igualitaria en futuras conversaciones con Estados Unidos con el anuncio de represalias del viernes, dijo Gai Xinzhe, analista del Instituto de Finanzas Internacionales del Banco de China en Beijing.



Los planes de Beijing para aranceles sobre 60 mil millones de bienes de Estados Unidos incluyen un 5 por ciento adicional en aranceles sobre aproximadamente 600 tipos de productos, incluidos aviones y computadoras; otro 10 por ciento en casi mil productos, incluyendo pelucas y textiles; un 20 por ciento extra en más de mil artículos, incluidos algunos productos químicos, cocinas y papel; y un 25 por ciento adicional en más de 2 mil 400 productos como carne, trigo y vino.



"Las contramedidas de la tasa impositiva diferencial de China son racionales y restringidas", dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado separado en su sitio web. "La fecha de implementación estará sujeta a las acciones de Estados Unidos y China se reserva el derecho de continuar introduciendo otras contramedidas".