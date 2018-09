Carys Zeta Douglas interesada en la actuación

Carys Zeta Douglas, la hija menor de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, sueña con seguir los pasos de sus padres, y ya ha comenzado a hacerlo como parte de algunas pasarelas.

Aunque de inicio, la adolescente de 15 años reconoce que odiaba la farándula, debido a la persecución de los paparazzi, ahora no solo se siente orgullosa de lo que hacen sus padres sino que sueña con hacer una carrera en el mismo medio que ellos.

"Lo odiaba. Me enfadaba mucho, entraban en el metro y se sentaban frente a mí. Yo tenía unos 6 años, estaba confundida. Fue entonces cuando supe: 'si esto va a ser así, necesito centrarme en lo que realmente soy, esto va a ocurrir y no puedo hacer nada al respecto'".

"Cuando era más joven, no me gustaba la idea de tener este apellido, no me gustaba este tipo de cosas de 'la dinastía Douglas'", afirma en una entrevista conjunta con su madre, para Town & Country, misma que reproduce el diario El País.

Dos invitaciones, una a un desfile de Michael Kors y otra para el de Dolce & Gabbana, parecen ser los inicios de esta joven en el mundo del espectáculo.

"La moda siempre ha sido importante en mi vida porque mi madre es un icono de moda para mí".

Aunque tiene apellidos que pudiera parecer que la abren las puertas, la joven afirma que se incomoda porque la gente supone que su vida es fácil y lo tiene todo al alcance.

"Lo que más me molesta es que la gente piense que no trabajo duro, que no necesito trabajar duro, que me regalan todo lo que hago. Sinceramente, siento que es todo lo contrario. Siento que necesito demostrar constantemente a la gente que no solo soy la hija de mis padres".

En la entrevista, Catherine Zeta-Jones afirmó que se siente orgullosa de la educación que le ha dado a sus hijos.

"No hay nada peor que un niño privilegiado sin modales. Les he inculcado los modales casi como en un campo de entrenamiento militar. Ella sabe que no puede poner los ojos en blanco o resoplar. Yo nunca se lo hice a mi madre, y ella no me lo está haciendo a mí", aseguró en la charla.